Erfolgreicher Abschluss des Politiklehrganges

Drei Frauen aus der Gemeindevertretung von Mäder wurden fit für die Politik gemacht.

Mäder Bereits zum fünfzehnten Male wurde in diesem Jahr der grenzüberschreitende Lehrgang „Fit für die Politik“ vom Land Vorarlberg und Liechtenstein angeboten. Der Lehrgang vermittelt Frauen in der Politik neben dem nötigen Fachwissen, sehr konkrete Einblicke in die Praxis.

Cornelia Losert, Sonja Dietschi und Sandra Gassner aus der Gemeindevertretung von Mäder haben in diesem Jahr am Politiklehrgang für Frauen teilgenommen und konnten kürzlich das Zertifikat dazu in Empfang nehmen. Der 6-teilige Lehrgang war auch in diesem Jahr wieder bis zum letzten Platz belegt und wurde von Frauen allen Alters und Interessen besucht. Die Frauen befassten sich mit Themen wie Konfliktmanagement, Kommunikation, sowie Medientraining und können nun dies in ihre politische Arbeit einfließen lassen. Die Zertifikate wurden kürzlich von Landesrätin Katharina Wiesflecker übergeben. MIMA