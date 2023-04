Erfolgreicher 1. „Chef’s Table“ im Mühlecafé in Frastanz

Frastanz. Chef’s Table? Nicht ganz. AQUA Mühle Vorarlberg lud am Freitag, den 14. April erstmals zum Chef’s Table Dinner ins Mühlecafé in Frastanz.

Gekocht wurde allerdings von den Lehrlingen mit Unterstützung der Küchenmeister Jens Schönegge und Marcus Köhler. Das achtgängige Menü mit Fokus auf heimischen Zutaten brachte die zahlreichen Gäste zum Staunen. Der nächste Termin steht bereits fest.

Die Nervosität war groß bis alle Gäste Platz genommen hatten. Nach der Vorstellung des Teams überzeugten die Jungköche und ihre Küchenmeister von Gang zu Gang: Hausgemachter Frischkäse auf selbstgezogenem Sauerteigbrot mit pulverisierter Karotte, Ceviche vom Saibling, Sellerie in überzeugender Vielfalt, Bao Bun mit philippinisch gewürztem Hackfleisch vom Duroc-Schwein aus Wolfurt, Rindsbäckle und Rinderpraliné auf Pastinakencreme und dazwischen ein Kartoffel-Süppchen mit Popcorn und Ente. Die sehenswerten Desserts waren eine Gaumenfreude und wurden zum Abschied mit hausgemachten Macarons abgerundet. Auch das Serviceteam glänzte durch Freundlichkeit und Aufmerksamkeit. Die Gäste applaudierten begeistert dem strahlenden Team. Die Anmeldung für den nächsten Chef‘s Table im Mühlecafé ist bereits möglich.

Vier Kochlehrlinge im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr stehen derzeit in Ausbildung im Mühlecafé. Täglich bereiten sie zwei frische Mittagsmenüs sowie Kuchen, Torten und Jausensnacks für AQUA Mühle-Mitarbeiter:innen und die Frastanzer Bevölkerung zu. Küchenmeister Jens Schönegge ist ihr Lehrausbildner. Neben dem Training der vielen Handgriffe und Fachkenntnissen stehen die Menüplanung und -gestaltung im Zentrum. „Meine Jungs lernen täglich Neues dazu und beherrschen ihr Handwerk schon recht ordentlich. Mit dem Chef’s Table kombinieren wir fundiertes Handwerk und Kreativität.“, lobt Jens Schönegge die Küchenmannschaft.

Das Mühlecafé ist ein Herzstück von AQUA Mühle Vorarlberg und seit jeher mehr als nur ein Café. Es ist ein Begegnungsraum, ein Sozialraum, ein Lernraum, ein Genussraum und ein Raum, in dem man einfach Da-sein kann und darf. Im Fokus steht die Lehrausbildung. Als Subunternehmen des Ausbildungszentrum Vorarlberg (AZV), bietet AQUA Mühle Vorarlberg hier Ausbildungsplätze in den Lehrberufen Koch/Köchin und Servicekraft an. Im Rahmen der AQUA Lehrwerkstatt erhalten alle Lehrlinge neben der soliden Lehrausbildung individuelle Förderung und sozialpädagogische Begleitung.

Im Bedarfsfall steht auch Lernunterstützung zur Verfügung. Seit 1997 ist AQUA Mühle Vorarlberg erfolgreicher und zertifizierter Lehrausbildungsbetrieb. Die Motivation in der Arbeit mit Lehrlingen liegt in der Unterstützung junger Menschen bei ihrer Zielerreichung und im gegenseitigen Lernen und Weitergeben von Kenntnissen, basierend auf Geduld, Achtsamkeit, Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander. Erst kürzlich erwähnte Landesrat Marco Tittler in einer Presseaussendung die Wichtigkeit einer Ausbildung: „Ziel ist, dass junge Menschen eine reguläre Lehre, eine verlängerte Lehre oder eine Teillehre absolvieren und damit möglichst nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert werden.“ Das AZV wird vom Land Vorarlberg finanziell gefördert.

Das Mühlecafé in Frastanz ist Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 15 Uhr geöffnet.

Factbox AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH

Hauptsitz: Frastanz, Österreich

Weitere Standorte: Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Rankweil

Anzahl Mitarbeiter:innen: rund 250

Begleitete Personen 2022: 3.219

Umsatz 2022: rund 19 Millionen Euro

Über AQUA Mühle Vorarlberg

AQUA Mühle bemüht sich um Menschen, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen ist, an der Gesellschaft teil zu haben oder denen ein Ausschluss aus der Gesellschaft droht. Die Gründe dafür sind vielfältig und erfordern daher individuelle Lösungen. Als innovatives Vorarlberger Unternehmen bietet AQUA Mühle ein großes Angebot an Dienstleistungen aus dem sozialen Sektor an, das beständig an neue Erfordernisse der Gesellschaft angepasst wird.