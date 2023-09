Erfolgreiche Walkers-Youngsters

Vor den abschließenden Swiss-Finals waren das U13 und das U16-Team der Wolfurt Walkers nochmals im Heimeinsatz.

Wolfurt . Auch für die Nachwuchsteams der Wolfurt Walkers geht die Saison in die Endphase und so wartet mit den Swiss-Finals in den kommenden Wochen das Saison-Highlight auf die jungen Inline-Cracks. Davor zeigten die jungen Walkers in der Wolfurter Hockeyarena aber nochmals ihr Können vor Heimpublikum.

Das U16-Team traf dazu nochmals in einem abschließenden Freundschaftsspiel auf die Z-Fighters aus Oberrüti. In einem flotten Spiel gingen die Walkers schnell in Führung und gaben diese bis zum Spielende auch nicht mehr aus der Hand. Dank einer starken und geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die jungen Wolfurter damit einen klaren 8:1-Erfolg und sind bereit für die anstehenden Swiss-Finals.

Ebenfalls gegen die Z-Fighters ging es für die U13-Mannschaft der Walkers im letzten Spiel des Grunddurchgangs. Nach einem verhaltenen Beginn konnten die Wolfurter durch Pius Eberle und Linus Bodemann in Führung gehen, doch das Spiel blieb auch in weiterer Folge offen und spannend. Erst im Mitteldrittel konnten sich die Walkers durch weitere Treffer einen 8:3 Vorsprung herausspielen und gingen so mit der klaren Führung auch in den Schlussabschnitt. Diesen dominierten die Gastgeber dann klar und nutzten die weiteren Möglichkeiten eiskalt aus. So feierten die U13-Cracks am Ende einen klaren 13:3-Sieg und blieben in ihrer Gruppe in dieser Saison ungeschlagen. MIMA