Erfolgreiche Typisierungsaktion in Götzis

Bei der Typisierungsaktion von „Geben für Leben“ an der Kulturbühne AmBach am Karfreitag haben 370 potenzielle Stammzellen-Spender und –Spenderinnen teilgenommen.

Götzis Ein Team freiwilliger Helfer rund um „Geben für Leben“ Obfrau Susanne Marosch organisierte in der Karwoche eine Typisierungsaktion im Foyer der Kulturbühne AmBach. Für eine junge Mutter aus Götzis, die an akuter Leukämie leidet und dringend eine Stammzellenspende benötigt, hat AmBach Koordinator Reinhard Mathis gemeinsam mit dem Verein “Geben für Leben” diese Typisierungsaktion organisiert.

Zahlreiche Menschen aus der Region zwischen 17 und 45 Jahren zeigten Interesse an einer Knochenmark- oder Stammzellenspende. „Diese Spende ist oft die einzige Möglichkeit, einen Patienten mit Leukämie oder einer Blutkrankheit vor dem Tode zu bewahren“, erklärt Obfrau Susanne Marosch. Sie freut sich über das große Interesse und lädt anlässlich des Jubiläums „20 Jahre Geben für Leben“ zum Benefizkonzert mit den „Monroes“, „Roadwork“ und „Flashlight“ am Donnerstag, dem 25. April im Spannrahmen in Hard. VER