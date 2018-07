Erfolgreiche Turn10 Jugendmeisterschaft

Die Turnerschaft Mäder veranstaltete am vergangenen Wochenende in der Mittelschule Koblach die Vorarlberger Turn10 Jugendmeisterschaft.

Mäder/Koblach „Turn10“ ist dabei ein relativ neues System, welches sowohl für Turn-Einsteiger als auch für ambitionierte Leistungssportler geeignet ist. Statt vorgegebener Pflichtübungen kann jeder Sportler aus Elementkatalogen die Übungen frei zusammen stellen. So auch am vergangenen Wochenende bei den Turn10 Jugendmeisterschaften in Koblach.

Rund 400 Turnsportler aus 16 Vereinen sind dabei der Einladung der Turnerschaft Mäder gefolgt und in die Sporthalle nach Koblach gereist. An den fünf verschiedenen Turngeräten ( Sprung, Trampolin, Boden, Reck und Balken bzw. Barren) bewiesen die jungen Turner dann ihr ganzes Können und begeisterten so auch die zahlreichen Zuschauer in der Halle. Den ganzen Tag wurde in den verschiedenen Altersklassen geturnt und mit präzise geturnten Übungen konnten schlussendlich Philipp Suppan und Jonas Kubu für einen Sieg für die gastgebende TS Mäder sorgen. Aber auch alle anderen Turner an diesem Tag überzeugten mit tollen Leistungen und so gab es am Ende bei der Siegerehrung, welche von Verbandspräsidentin Monika Reis und Bürgermeister Rainer Siegele gemeinsam mit Dorli, dem Maskottchen der Weltgymnaestrada 2019 durchgeführt wurde, nur zufriedene Gesichter.