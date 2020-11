Erfolgreiche Tage der offenen Tür

Die 1. „HTL Live“ Online Tage der offenen Tür wurden gut angenommen.

Dornbirn. Vergangene Woche fand der Tag der offenen Tür an der HTL Dornbirn aufgrund von Corona zum ersten Mal „Online“ statt. Es wurde zwar wochenlang vorbereitet, aber wegen der täglich neuen Entwicklungen wurden auch des Öfteren Pläne verworfen, adaptiert und neu entwickelt.

Umso mehr zeigte sich Direktor Michael Grünwald am Samstagnachmittag erleichtert: „Ich bin wirklich stolz auf mein Team und bedanke mich bei allen Beteiligten – es ist unglaublich, wie viel Flexibilität, Engagement und Enthusiasmus sie an den Tag gelegt haben!“ Besonders stolz ist das Lehrer-Team, dass man trotz Vor- und Nachbereitung des Distance Learnings, das auch viel Zeit in Anspruch nimmt, die neuen Herausforderungen bewältigen konnte.