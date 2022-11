Erfolgreiche Steinbock-Youngsters

Auch die Nachwuchscracks des SC SAMINA Hohenems sind erfolgreich in die neue Saison gestartet.

In den Aktivpark von Schruns ging es für die U9-Cracks des SC SAMINA Hohenems und auch hier zeigten die jungen Steinböcke eine tolle Leistung. Mit einem Sieg gegen die gastgebenden Montafoner konnten die jungen Emser auch einen Erfolg verbuchen, wobei in dieser Altersklasse noch der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen sollte. Neben den Erfolgen ist aber vor allem auch die Tatsache erfreulich, dass sich laufend Fortschritte feststellen lassen und auch die Früchte der Arbeit des engagierten HSC-Trainerteams schon sehr gut erkennbar sind.

Erfolgreich verläuft auch weiterhin die Kooperation des SC SAMINA Hohenems im Nachwuchsbereich mit dem SC Rheintal und den Bulldogs Dornbirn. Gemeinsam in einer Spielgemeinschaft können so die U13, U15 und U17-Cracks aus der Nibelungenstadt weiterhin unter professionellen Bedingungen trainieren und Erfahrungen sammeln. Die Teams der Rheintal Bulldogs sind dabei jede Woche in der Schweizer Nachwuchsmeisterschaft im Einsatz und für die Steinbock-Youngsters aller Altersklassen gibt es keine Zeit zum verschnaufen – nach den laufenden Trainingseinheiten unter der Woche, warten am Wochenende schon die nächsten Spiele auf die Stars der Zukunft. MIMA