Erfolgreiche Solistinnen

Bei der Europameisterschaften im Garde- und Showtanz in Frankfurt konnten mit Alina Rieder und Denise Bitschnau zwei Turnerinnen des Akrobatik- und Showtanzverein Walgau aufzeigen:

Trotz starker Konkurrenz konnte Staatsmeisterin Denise Bitschnau einen 13. Rang als Solistin erzielen, Alina Bitschnau, die österreichweit Vize-Staatsmeisterin ist, schloss mit dem ebenfalls hervorragenden 14. Endrang ab. Da sich die erfolgreichen Gruppenformationen derzeit auf die Weltgymnaestrada in Dornbirn vorbereiten, verzichteten sie auf eine Teilnahme an der EM in Frankfurt. Als nächstes Highlight steht für den Verein die Welcome-Kenia-Party am Samstag, 6. Juli, in der Walgau-Tennishalle in Nenzing auf dem Programm. Mit einem tollen Showprogramm startet der Verein in die Weltgymnaestrada-Woche.