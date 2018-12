Erfolgreiche Schule mit Zukunftsblick

HLW Rankweil lud zum Tag der offenen Tür

Rankweil. „Knödelakadmie“, war vor Jahren noch eine äußerst despektierliche Bezeichnung für die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, kurz HLW. Das man sich von diesem Klischee schon lange mehr als nur gelöst hat und eine der erfolgreichsten und begehrtesten Schulen im Land ist, zeigte sich im Zuge eines Tags der offenen Tür. Die rund 470 Jugendlichen, welche die Schule besuchen sind zwar weiterhin vorwiegend weiblich (gerade einmal zwei Burschen werden derzeit unterrichtet), das Angebot geht aber weit über die Ausbildung in der Küche hinaus, wenn gleich dies nach wie vor ein wichtiger Lerninhalt darstellt. Als „Schule der Zukunft“ (so lautet die Eigendefinition), steht eine möglichst umfassende Ausbildung im Vordergrund. Wert gelegt wird auf Sprache, neben Englisch und Französisch gibt es verpflichtend entweder Spanisch oder Italienisch, aber auch um intensive wirtschaftliche Kompetenzvermittlung. Betriebs – und Volkswirtschaft, Rechnungswesen, Recht und Projektmanagement nehmen einen wesentlichen Anteil des Lehrplans ein. Nicht zu kurz kommen Mathematik, Naturwissenschaften, aber auch Kunst, Kultur und Kreativität. Ein dreimonatiges Pflichtpraktikum ermöglicht einen den Horizont erweiternden Auslandsaufenthalt, des Weiteren wird auch der respektvolle, soziale Umgang untereinander inklusive Persönlichkeitsbildung vermittelt. Zuletzt wird auch der Körper nicht vergessen, um diesen geht es praktisch im Sportunterricht und theoretisch in der Ernährungslehre.