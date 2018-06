Erfolgreiche Saison für Emser Dartsportler

Am vergangenen Wochenende endete auch für den 1. Dartclub Hohenems mit der Landesmeisterschaft eine spannende und auch erfolgreiche Saison.

Hohenems Am vergangenen Wochenende fand in der Rheinblickhalle in Gaissau die Vorarlberger Landesmeisterschaft des Vorarlberger Dartsportverbandes statt. Die Dartsportler des DC Hohenems konnten dabei mit tollen Erfolgen den Saisonabschluss feiern.

Tolle Ergebnisse in allen Klassen

Die Konkurrenz für die Emser war dabei groß – rund 150 Dartspieler aus dem ganzen Ländle kämpften bei den Landesmeisterschaften um wertvolle Punkte. Am Ende reichte es für die Pfeilkünstler aus Hohenems aber für tolle Ergebnisse. Im Herren Einzel platzierte sich Angelo Valline auf Rang fünf im absoluten Spitzenfeld und auch bei den Damen konnte sich mit Sabrina Müller eine Spielerin des DCH unter den Top 10 einordnen. Gemeinsam mit Kevin Nußbaumer sorgte Sabrina Müller dann auch noch im Mixed Bewerb mit Rang vier für eine Spitzenplatzierung. Zum Abschluss gab es dann am Sonntag in den Doppels noch zwei Stockerlplätze für die Emser – Sabrina Müller und Heidi Herter, sowie Ingo Nachbaur und Mathias Müller sorgten für den erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Landesmeisterschaften für den Emser Dartclub.

Erfolgreiche Saison auch für die Emser Teams