Erfolgreiche Rheintaler Hockey-Youngsters

Mit zwei vollen Erfolgen konnten die U15-Cracks der Rheintal Bulldogs das Wochenende erfolgreich beschließen.

Dornbirn. Nach den auswärtigen Auftaktspielen ins neue Jahr freuten sich die Hockey-Youngsters der Rheintal Bulldogs am vergangenen Wochenende in den ostschweizer U15-Ligen wieder auf Auftritte auf heimischem Eis. Am Ende konnte sowohl das Top-Team, wie auch die U15-A Mannschaft einen vollen Erfolg einfahren.

Offenes Spiel im Messestadion

Für das A-Team der U15-Rheintal Bulldogs ging es dabei im Dornbirner Messestadion gegen die Alterskollegen des EHC Frauenfeld. Nach der klaren Niederlage im Hinspiel in der Schweiz waren die Rheintaler Kids voll motiviert und starteten gleich druckvoll ins Spiel. Nach der Führung der Bulldogs konnten die Gäste aus Frauenfeld das Spiel allerdings noch im ersten Drittel drehen und gingen mit einer knappen 2:1-Führung in die erste Pause. Das Spiel blieb auch im Mittelabschnitt spannend und völlig offen. Den Ausgleich und die Führung der Bulldogs konnten die Jungcracks aus Frauenfeld wieder drehen und gingen ihrerseits wieder in Führung. Mit einem Powerplaytor in der letzten Minute des Mitteldrittels gelang den Rheintalern aber der erneute Ausgleich und so leuchtete zur zweiten Pause ein 4:4 von der Anzeigentafel des Messestadions.

Nach dem Sieg zum Burger-Essen

Gleiches Bild dann auch im Schlussdrittel und die beiden Teams lieferten sich weiterhin einen offenen Schlagabtausch. In der 52. Minute in Überzahl die erneute Führung für die Rheintal Bulldogs zum 7:6 und trotz einer folgenden Druckphase der Frauenfelder konnten die Youngsters von Coach Patrick Kalb die Führung über die Zeit retten. Als Belohnung für die tolle Leistung und den Sieg lud der Trainer seine Schützlinge im Anschluss noch zum Burger-Essen ein, wo alle nochmals den Erfolg feierten.

Heimerfolg für Top-Team