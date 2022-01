Erfolgreiche Rheintaler Hockey-Kids

Mit einem Team-Meeting starteten die Hockey-Youngsters der Spielgemeinschaft Bulldogs/Hohenems/Rheintal ins neue Jahr.

Dornbirn . Zu Beginn der laufenden Eishockeysaison starteten die Vereine der Bulldogs Dornbirn, des SC Hohenems und des SC Rheintal eine Spielgemeinschaft in den Altersklassen U13 und U15. In einem ersten Resümee zeigten sich die Verantwortlichen positiv über die Entwicklung und die Hockey-Youngsters trafen sich zum Auftakt ins neue Jahr zu einem gemeinsamen Team-Meeting.

Dementsprechend motiviert ging es für die Jungcracks dann schon weiter in die nächsten Trainingseinheiten und am Wochenende standen in der Schweizer Nachwuchsliga auch die nächsten Spiele an. Während sich das U13 Top-Team im Heimspiel gegen den EHC Uzwil in guter Form präsentierte, ging es für das U13-A Team zu einem Turnier in die Eishalle nach Uzwil. Mit den gewonnen Erfahrungen von den Spielen geht es nun ohne Pause mit den nächsten Trainingseinheiten und Spielen für die Jungcracks aus dem Rheintal weiter. MIMA