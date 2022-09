Erfolgreiche Reise nach New York

Mit vielen positiven Eindrücken und neuen Erfahrungen kehrte Maximilian Taucher von den US-Open zurück.

Insgesamt acht Spieler qualifizierten sich für den allerersten Junioren-Bewerb bei einem Grand-Slam-Turnier und so durfte auch der Emser Youngster Maximilian Taucher, als Nummer vier der Welt, auf der Anlage des USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows aufschlagen. „Es war unglaublich und es gab in New York so viele neue Eindrücke und besondere Momente. Trotzdem konnte ich mich auf mein erstes Spiel konzentrieren und dies dann auch gewinnen“, blickt der 14-jährige Taucher stolz auf die vergangene Woche zurück.