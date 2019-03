Erfolgreiche Premiere für Re-Use-Day

Frühlingshafte Temperaturen beim ersten Sammeltag in Lustenau.

Gesucht wurde dieses Jahr Hausrat aller Art. Auch Kinderartikel, Elektrogeräte, DVDs und CDs wurden für die Wiederverwendung angenommen. Speziell gefragt war heuer Osterdekoration. So fanden etliche Vasen, Aufsteller und farbenfrohe Blumentöpfe ihren Weg ins Altstoffsammelzentrum. „Osterschmuck und Festliches etwa für die Ostertafel können ein gutes Beispiel dafür sein, wie Gegenstände durch Re-Use einem neuen Besitzer erneut Freude bereiten können“, so Alexander Riedl von der Integra. Aussortiert wurden die Spenden von den Integra-Mitarbeitern Sultan und Daniel. Funktionstüchtige Elektrogeräte wurden für die Einrichtung Carla gesammelt. Alle anderen Gegenstände werden gereinigt, repariert und dann günstig im Secondhand Shop „siebensachen“ in Bregenz verkauft.