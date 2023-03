Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Die Dornbirn Indians möchten sich in der Nachwuchsentwicklung noch breiter aufstellen.

Dornbirn. Der Nachwuchs der Dornbirn Indians blickt auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück: Vom Vize-Staatsmeistertitel der U14, einem hervorragenden dritten Platz der Little Indians U13 bei der Österreichischen Meisterschaft bis zu zahlreichen Einsätzen der Spielerinnen und Spieler für die Nationalteams in verschiedenen Nachwuchsklassen. Beim Squeeze-Cup in Freising, der Anfang Jahr über die Bühne ging, sicherte sich die U13 zudem nach einem starken Turnierauftritt die Bronzemedaille und Paul Kerle nahm als dritter Spieler (nach Lukas Pichler und Maximilian Luger) wieder an der Teneriffa Winter League teil und konnte mit seinem Team die einwöchige Liga gewinnen.

„All dies wäre ohne die aufopfernde, engagierte und motivierte Unterstützung unserer Coaches für die insgesamt elf Mannschaften im Verein nicht möglich“, betont Wolfgang Pschorr, sportlicher Leiter bei den Dornbirn Indians.

Professionelle Nachwuchsarbeit

Der erste Neuzugang der Dornbirn Indians in diesem Jahr, Ferdinand Obed, wird nicht nur die Bundesliga-Mannschaft verstärken, sondern sich auch aktiv in der Nachwuchsarbeit engagieren. „Wir haben bereits letzten Sommer begonnen uns in Sachen Nachwuchsentwicklung breiter und besser aufzustellen und durch Ferdinand kam sozusagen das letzte fehlende Puzzle dazu“, so Pschorr. Elias Niel (U10-Coach und ehemaliger Nachwuchs Nationalteamtrainer) leitet diese Gruppe. Obed ist zusammen mit Chris Squires (ebenfalls Nachwuchstrainer bei den Indians und Bundesligaspieler) für die Entwicklung zuständig und wird noch von Lena Bischof unterstützt. Vervollständigt wird das Team von Helfried Lambauer (Koordination Schulprojekte) und Phil Reid. „Wir glauben mit diesen Personen den richtigen Schritt für die Zukunft gesetzt zu haben“, Pschorr weiter.

Im Nachwuchsbereich gibt es heuer in allen fünf Altersklassen ein Team. In der U8, U10, U13 und U14 werden die Indians eine eigene Mannschaft stellen, in der U16 – wie schon im vergangenen Jahr – gemeinsam mit den Vikings. Die Zusammenarbeit mit den Vikings war für beide Vereine eine große Hilfe in der Spielerentwicklung und wird daher auch in der bevorstehenden Saison weitergeführt.