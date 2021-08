Erfolgreiche Nachbesetzung der Abteilung „Sozialservice und Gesellschaft“

Bregenz (BRK) – Aus einer Vielzahl an Bewerbungen konnte mit Frau Mag.a Andrea Trappel-Pasi, DSA, eine erfahrene Nachfolge für die Abteilungsleitung „Sozialservice und Gesellschaft“ der Landeshauptstadt Bregenz gewonnen werden.

Mag. a Andrea Trappel-Pasi hat Soziologie und Soziale Verhaltenswissenschaften und an der Akademie für Sozialarbeit in Bregenz studiert. Zusätzlich verfügt sie über verschiedenste Zusatzausbildungen unter anderem als Akademische Care Managerin und im Bereich Case Management, Pflege und Betreuung.

Die letzten neun Jahre war Frau Mag.a Andrea Trappel-Pasi als Geschäftsführerin des Sozialsprengels Rheindelta in Höchst tätig und hat diesen aufgebaut und strategisch ausgerichtet. Zuvor hat sie als Sozialarbeiterin am Institut für Sozialdienst (ifs) gearbeitet und zudem umfangreiche praktische Erfahrungen in den Bereichen der Krisenintervention, Einzelfallarbeit mit Jugendlichen, Erwachsenen und Familien, bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie in der Berufs- und Bildungsberatung des BIFO gesammelt. Frau Mag.a Andrea Trappel-Pasi überzeugte im Bewerbungsverfahren mit ihrer ausgewiesenen Expertise.