Erfolgreiche Kunst- und Einkaufsnacht

In insgesamt 24 Geschäften und Location zeigten Künstler ihre Arbeiten in Schruns

Es herrschte reges Treiben auf den Straßen und in den Gassen von ganz Schruns am Freitag Abend. Während bereits um 18.30 Uhr auf der Bühne am Schrunser Kirchplatz alle Künstler vorgestellt wurden, öffneten die Geschäfte just eine halbe Stunde später ihre Pforten für den Verkauf. Dabei galt das Motto sehen und gesehen werden, Freunde treffen, einen netten Plausch zu haben, diverse Kunstwerke zu bestaunen und das eine oder andere kurzerhand einzukaufen. Und diesem Vergnügen fröhnten zahlreiche Besucher bei der Kunst- und Einkaufsnacht in Schruns an diesem Abend.

Bunte Vielfalt

So unterschiedlich wie die Geschäfte in Schruns sind, so unterschiedlich waren auch die insgesamt 24 Künstler, die in den diversen Locations ihre Arbeiten präsentierten. Von der Malerei bis hin zu Skulpturen, Zeichnungen oder kunstvollen Drahtgebilden gab es fast alles zu sehen und zu bestaunen. Daneben galt es sich auch einfach vom bunten Treiben in den Straßen und Gassen inspirieren zu lassen und Freunde und Bekannte bei einem Gläschen Sekt zu treffen. Stimmungsvolle Illuminationen sowie extravagante Straßenkünstler in aufwändigen Outfits auf Stelzen sorgten zusätzlich für ein einzigartiges Flair und Ambiente im Ortskern von Schruns. Und den hunderten Besuchern gefielt dies offensichtlich, denn auch leichter Nieselregen taten der guten Stimmung keinen Abbruch.

Tolle Stimmung