Erfolgreiche Kooperation

Die Mittelschule Schruns-Dorf und Heimatmuseum beschäftigte „Kriegsgefangenschaft“

Es war eine sehr interessante Ausstellungseröffnung im Schrunser Heimatmuseum zum Thema „Kriegsgefangenschaft, Fremde im MOntafon – Montafoner in der Fremde“, die vergangenen Woche eröffnet wurde. Interessant deshalb, weil nicht nur diverse Zugänge zu dem Thema gezeigt wurden. Denn einerseits erhält man Einblick in das Gefühlsleben und die Lebenswelt eines einzelnen Kriegsgefangenen im Montafon und andererseits in die Lebenswelt von Montafoner in ihrem Umgang mit den Gefangenen im ersten und zweiten Weltkrieg.