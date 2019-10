Erfolgreiche Kooperation wurde wieder verlängert

Schulsport Vorarlberg darf sich weiter auf die Unterstützung einer Firma freuen

Auch im Schuljahr 2018/19 nahmen wieder 12 000 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche an den zahlreichen Schulsportwettbewerben in Vorarlberg teil.

Am 22. Oktober 2019 werden das Land Vorarlberg und die Bildungsdirektion die Medaillengewinner/innen bei Bundesmeisterschaften im Schulsport bei einer Feier in der Inatura in Dornbirn ehren und auszeichnen.