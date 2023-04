Erfolgreiche Kick-off-Veranstaltung – für deinen Lehrberuf

Bregenz (BRK) – Das Projekt „Lobby – für deinen Lehrberuf“ der Landeshauptstadt Bregenz in Kooperation mit der WIGEM Bregenz startete am 11. April mit einer erfolgreichen Kick-off-Veranstaltung im Austriahaus.

Das Projekt bietet jungen Menschen die Chance auf eine qualifizierte Lehrausbildung, insbesondere in den Branchen Handel, Gastronomie und weiteren Dienstleistungen in Bregenz und Umgebung. Die „Lobby – für deinen Lehrberuf“ inkludiert passgenaue Bildungsangebote, organisiert Lernhilfe und Coachings. Unter anderem wird den Jugendlichen der Umgang mit Konfliktsituationen oder Strategien für erfolgreiche Gespräche und entsprechende Kommunikation nähergebracht. Die „Lobby – für deinen Lehrberuf“ bietet sowohl den Jugendlichen als auch den in Bregenz und Umgebung angesiedelten Betrieben eine Plattform zum Austausch und zur Zusammenarbeit.