Erfolgreiche Jobmesse mit Rekordbeteiligung

59 Unternehmen präsentierten vielfältige Karrieremöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler der HTL Dornbirn.

Dornbirn. Bei der diesjährigen Jobmesse an der HTL Dornbirn verwandelten sich vergangene Woche die Aula und die beiden Turnsäle einen Nachmittag lang in kleine Messehallen. „Wir freuen uns heuer über einen neuen Teilnehmerrekord. Die Messestände waren innerhalb von drei Stunden ausverkauft“, so das zufriedene Resümee von Schulsekretärin Karin Ritter, die die Messe gemeinsam mit Caroline Turnsperger und Lisa Jussel organisiert hatte. 59 Firmen aus der Region und den unterschiedlichsten Branchen nahmen dieses Jahr teil und stellten sich den möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von morgen vor.