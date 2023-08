Erfolgreiche Fortsetzung des Raiffeisen Dornbirn Lions Sommercamps

Das zweite Basketballcamp des Dornbirner Basketballvereins legt den Fokus auf sportliche Entwicklung und Teamgeist.

Dornbirn. Dienstagvormittag in der Sporthalle der MS Haselstauden. Aktuell dreht sich hier alles um „Dribbling, Rebounds, Assists, Fast Breaks, Crossovers etc.“. Nein, es handelt sich hier nicht um eine Englischstunde, sondern vielmehr um das aktuell stattfindende zweite Basketball-Sommercamp der Dornbirner Lions. Wobei, Englisch wird quasi auch ein bisschen gepaukt, denn das Trainer-Team rund um Konstantinos (Kostas) Papavasileiou, Milos Pavlicevic und Apostolos Kalantzis spricht mit den 34 Teilnehmern vorwiegend in englischer Sprache. „So verbinden wir sportliche Weiterbildung und spielerische Vorbereitung auf den anstehenden Trainings- bzw. Schulbeginn, wofür uns viele Eltern dankbar sind“, betont Lions-Sportdirektor Markus Mittelberger.

Während des fünftägigen Camps (vom 28. August bis 1. September), investieren die Teilnehmer täglich fünf Stunden in intensives Training. Die Nachwuchsbasketballer in den Altersklassen U8 bis U18 können sich beim Sport so richtig austoben. Leidenschaft ist auch gefragt, denn Coach Kostas großes Ziel ist, dass neben dem Training der grundlegenden Fähigkeiten des Spiels, der Teamzusammenhalt gestärkt und die Lust auf Basketball so richtig geweckt werden. „Die Kinder und Jugendlichen sollen nicht nur Fortschritte machen, sondern auch lernen, was die Faszination rund um diese tolle Sportart ausmacht und vor allem Spaß dabei haben“, erklärt der gebürtige Grieche, der seit diesem Jahr die Kampfmannschaft der Dornbirn Lions trainiert und es sich nicht nehmen lassen hat, persönlich das Nachwuchscamp zu leiten.