Erfolgreiche Flurreinigung in Bludenz

Bludenz. Am Wochenende fand in Bludenz wieder die große Flurreinigungsaktion statt.

„Ich bedanke mich bei allen, die auch in diesem Jahr wieder so engagiert an der Landschaftsreinigung in Bludenz teilgenommen haben. Ohne sie wäre diese Reinigungsaktion nicht möglich. An die Bludenzer Bevölkerung appeliere ich, den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen, damit unsere Landschaftsräume auch in Zukunft für alle erhalten bleiben. Wir haben ein sehr gut organisiertes Altstoffsammelzentrum und regelmäßige Abholtage für Haushaltsabfälle – bitte nutzen Sie beides“, so Bürgermeister Mandi Katzenmayer.