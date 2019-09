Erfolgreiche Feuerwehrjugenden in Lustenau

Waldbrand, Verletzte Brandstifter und Zubringerleitungen standen bei der Abschlussübung auf dem Programm.

LUSTENAU Mit den Codes; F4 (Großereignis) und F5 (Unterstützung der Nachbarwehren) wurde die diesjährige Feuerwehrjugendabschlussübung in Lustenau eingeläutet. Mehrere Waldbrände am Alten Rhein mussten gelöscht werden um ein Übergreifen des Feuers an die angrenzende Firma Air Liquide zu verhindern. Dieses Szenario wurde vergangene Woche bei der Feuerwehrjugendabschlussübung simuliert. Gemeinsam mussten die rund 50 Kameraden der Feuerwehren aus Dornbirn, Hohenems und Lustenau Wasser aus dem alten Rhein pumpen, Brände löschen, den Verkehr regeln und die verletzten Brandstifter im Gelände ausfindig machen. Die Abschlussübungen werden abwechselnd von den drei Wehren veranstaltet. „Das fördert die Zusammenarbeit der verschiedenen Jugendgruppen“, meint Stefan Knoll, Leiter der Feuerwehrjugend Lustenau.