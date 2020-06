Erfolgreiche Energiearbeit in Göfis

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit wird auch in der Gemeinde Göfis groß geschrieben.

Göfis . Seit rund fünf Jahren beteiligt sich Göfis offiziell am e5 Landesprogramm und leistet seinen Beitrag zur Erreichung der Energieautonomie 2050. Dabei konnte die Gemeinde bereits bei Beginn der Teilnahme und auch schon in der Zeit davor einiges in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeinsparung leisten, was bei der ersten Auditierung im Jahr 2018 mit drei Energie „e“´s belohnt wurde.

In der Gemeinde Göfis hat man dabei früh erkannt, wie wichtig die Nutzung der Sonnenenergie für die Zielerreichung der Energieautonomie ist. So entstand in Göfis auch das erste Bürgerkraftwerk Vorarlbergs und in den Jahren 2014 bis 2017 erfolgte eine Steigerung der Ökostromproduktion im Gemeindegebiet um 50 Prozent. Dazu besitzen die Göfner doppelt so viel Fläche an Sonnenkollektoren wie im Vorarlberg-Schnitt – nämlich 1,66 Quadratmeter pro Einwohner und somit liegt auch der Stromverbrauch in der Gemeinde um rund 50 Prozent unter dem Vorarlbergschnitt. Neben weiteren PV Anlagen auf kommunalen Gebäuden und Firmen sorgen auch weitere Maßnahmen für eine energieeffiziente Arbeit in der Gemeinde. Durch die gemeindeeigene Biomasse Wärmeversorgung können viele Gebäude im Ortskern durch den erneuerbaren Energieträger Holz mit Wärme versorgt werden und Maßnahmen der Mobilität, wie e-Carsharing, Fahrradwettbewerb, e-Mobilität für Gemeindefahrzeuge und Lückenschlüsse der Radwege tragen ebenfalls zur Erreichung der gesetzten Ziele bei.