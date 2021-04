Erfolgreiche Eislauf-Saison trotz Corona

Trotz der schwierigen Corona Maßnahmen kann die Kunsteisbahn Hohenems auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Hohenems . Seit rund 40 Jahren bietet die Kunsteisbahn im Hohenemser Herrenried den idealen Zeitvertreib zur kalten Jahreszeit. Auch in diesem ,besonderen, Winter konnten Eislauffans ihre Runde auf dem blanken Eis drehen.

Die Investitionen welche in den letzten Jahren in die Kunsteisbahn Hohenems getätigt wurden, machen sich weiterhin bezahlt. Dies zeigt auch die Besucherstromstatistik für die abgelaufene Wintersaison – so nutzten 7.431 Kinder, 4.219 Erwachsene, 847 Jugendliche und 90 Senioren das Angebot des Eislaufplatzes.. Aber nicht nur nur Besucher aus Hohenems nutzten das Angebot auf dem wunderschönen Eisplatz im Herrenried, auch Gäste von außerhalb waren vermehrt auf der Hohenemser Kunsteisbahn anzutreffen.