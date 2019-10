Erfolgreiche Bulldogs Youngsters

Auch die DEC Nachwuchscracks waren am Wochenende erfolgreich unterwegs.

So waren am vergangenen Wochenende sämtliche Nachwuchsteams im Einsatz. Beim Lern-to-Play Turnier der U7 Teams im Dornbirner Messestadion sammelten dabei auch zahlreiche „Neulinge“ die ersten spielerischen Erfahrungen auf dem Eis, während es bei den U9 Cracks schon etwas flotter hin und her ging. Die U11 Mannschaft war gleich mit zwei Teams im Einsatz – während ein Team im Aktivpark in Schruns um Tore spielte, traf das zweite Team im Messestadion im Rahmen der Schweizer Meisterschaft auf die Alterskollegen aus der Schweiz. Den Abschluss des Turnierwochenende bildeten am Sonntag die U15 Rheintal Bulldogs mit dem Spiel gegen die Rapperswil Lakers, sowie das U13 Team mit dem Derby gegen die Cracks des SC Hohenems.