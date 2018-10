Erfolgreiche „Aktion Sommerlesen“ in der Bücherei-Spielothek Lochau

Lochau. Kürzlich fand in der Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum im Rahmen von „Österreich liest“ die Preisverteilung der Aktion „Sommerlesen 2018“ statt. Die Freude war groß, denn alle Teilnehmer erhielten einen kleinen Buchpreis.

So wurden bei diesjährigen „Aktion Sommerlesen“ von über 40 Kindern über 100 ausgefüllte Lesepässe in der Bücherei-Spielothek abgegeben. Und das Lesen hat sich für die fleißigen Leserinnen und Leser nun besonders gelohnt, denn alle erhielten einen Preis, entweder ein kleines Buchgeschenk oder einen kleinen Gutschein zum Kauf eines Buches in der Buchhandlung Brunner in Bregenz.