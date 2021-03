Erfolgreiche Aktion für saubere Wiesen und Wälder

Bludenz. Die diesjährige Landschaftsreinigung war trotz der ungünstigen Wetterbedingungen und der Einschränkungen durch die Covid-19-Maßnahmen ein voller Erfolg.

Nach dem im vergangenen Jahr die Flurreinigung coronabedingt ausfallen musste, war es für die Verantwortlichen umso erfreulicher, dass die Begeisterung für die Umweltaktion in diesem Jahr ungebrochen war. 230 Teilnehmende trotzten am Samstag dem nasskaltem Wetter und befreiten Wiesen und Waldstücke unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen von achtlos weggeworfenem Abfall. Die Menge an prallgefüllten Abfallsäcken, die dabei zusammengetragen wurde, war wieder einmal erstaunlich, genauso wie die Fundstücke, die teilweise zu Tage gefördert wurden. So wurden im Rahmen der diesjährigen Landschaftsreinigung etwa eine Kabeltrommel, ein Schirmständer oder auch eine Anhängerdeichsel gefunden. Rund 2,5 Tonnen an Restabfall sowie 300 kg Alteisen konnten bei der diesjährigen Landschaftsreinigung in Bludenz eingesammelt werden.