Erfolgreiche Admira Youngsters

Die Nachwuchskicker der Admira waren am vergangenen Wochenende wieder erfolgreich unterwegs.

Am Sonntag Vormittag standen dabei die U7 Kicker rund um die Trainer Lisa-Marie Albrecht, Corinna Amort und Erwin Peter im Mittelpunkt. Zu Gast auf dem Sportplatz im Rohrbach waren die Alterskollegen des FC Dornbirn, des DSV aus dem Haselstauden und die Youngsters des SC Hatlerdorf. Trotz der kalten Witterung zeigten die jungen Kicker eine tolle Leistung und waren wieder mit sehr viel Herz und Leidenschaft bei der Sache. Der Spaß am Spiel steht in dieser Altersklasse noch im Vordergrund und den hatten alle Nachwuchskicker. Bereits am kommenden Wochenende geht es für die jungen Admiraner mit dem nächsten Turnier auf dem Sportplatz im Steinen im Hatlerdorf weiter.