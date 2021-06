Erfolgreich im BMX-Europacup unterwegs

Sarrians )dk). Sehr zufrieden zeigten sich die Trainer mit den Leistungen in Frankreich, wo die beiden nächsten Läufe zum UEC BMX-Europacup ausgetragen wurden.

Wie schon bei den ersten beiden Europacupläufen in Verona glänzte das Bludenzer BMX-Sparkassenteam auch beim Europacup in Sarrians.. Am besten in Szene setzten sich wieder Laura Fercher und Hannah Muther, die in allen vier Läufen das Finale erreichten und sich in den Top-8 platzierten. Laura Fercher fuhr am zweiten Tag sogar auf`s Podest. Das gesamte Team überstand jeweils die Vorläufe und stieg in die nächste Runde auf. Nächste Station für die Bludenzer BMXler sind die Landesmeisterschaft und in weiterer Folge die Österreichischen Staatsmeisterschaften.