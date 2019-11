Erfolge beim Karateclub Lustenau

Medaillen und tolle sportliche Resultate gab es bei der Landesmeisterschaft in Koblach.

Besonders hervorheben darf man die Bayram-Sisters. Sowohl Ceylin als auch Mira haben jeweils in beiden Kategorien, in denen sie angetreten sind, eine Medaille gemacht. Ceylin verdiente sich den zweiten Platz in Kata und den dritten Platz in Kumite. Mira ergatterte den dritten Platz sowohl in Kata als auch in Kumite. Auch Elvis konnte in seiner Lieblingsdisziplin, dem Kumite, den dritten Platz erkämpfen. Nicht starten konnte in diesem Jahr Hamsat, da er sich knapp zuvor im Schwimmbad beim Springen verletzt hatte.