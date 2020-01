Erfolg nach 4. Verhandlung: "Haben verstanden, dass wir es ernst meinen"

Nach drei ergebnislosen Verhandlungen ging die Gehaltsverhandlung für Sozialberufe am Freitag in die vierte Runde. Es gab eine Einigung.

Zu viel - zumindest wenn es nach den Arbeitgebern geht, diese wollen nur 60 Euro bezahlen, weil aus dem Sozialfonds nicht mehr Geld fließt. Am Freitag fand die vierte Verhandlungsrunde für den "Sozialhunderter" statt: Nach einem Gespräch mit Arbeitgebervertreter Christoph Hackspiel und Soziallandesrätin Wiesflecker starteten die Verhandlungen um 10 Uhr.

Am 17. Jänner konnten in der vierten Verhandlungsrunde folgender Abschluss erziehlt werden:

"Das Zeichen ist gut. Ich glaube die Arbeitgeber und die Politik haben verstanden, dass wir es ernst meinen", erklärt GPA-Geschäftsführer Bernhard Heinzle im VOL.AT-Interview. Nach dem erfolgreichen Abschluss der vierten Gehaltsverhandlungsrunde hört die Arbeit für die Gewerkschaft jedoch noch nicht auf: "Für uns ist das einer von 170 Kollektivverträgen, die wir in Österreich verhandeln", so der Arbeitnehmervertreter. "Jetzt wird diese Vertrag textiert, es werden Protokolle geschrieben, es müssen Tabellen gemacht werden. Es ist noch eine intensive Arbeit." Auch die Gewerkschaftsmitglieder müssen informiert werden. Und: "Dann gehts schon zum nächsten Kollektivvertrag - etwa der Financebereich. Die Leute in Banken und Versicherung wollen auch mehr Geld haben", gibt er zu verstehen.