Drei gescheiterte Lohn- Verhandlungen: Sozialberufe demonstrieren in Rankweil

Gewerkschaft und Angestellte wollen mehr Lohn, die Arbeitgeber bleiben bisher standhaft. Heute findet in Rankweil daher einer Demonstration der Sozialberufe statt. VOL.AT berichtet live ab 16:30 Uhr.

Der neue Kollektivvertrag für private Sozialberufe sollte am 1. Februar in Kraft treten. Die Lohnverhandlungen sind nun ins Stocken geraten, drei Verhandlungsrunden verliefen ergebnislos. Die Gewerkschaft fordert rund 100 Euro mehr Lohn für die Angestellten, die Arbeitgeber wollen allerdings nur 60 Euro zahlen. Aus diesem Grund findet am Mittwochnachmittag eine Demonstration für faire Entlohnung am Rankler Marktplatz statt.