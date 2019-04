Erfahrungsvielfalt beim Comic-Camp 2019

Begeistert ließen sich 45 Jugendliche vergangenes Wochenende auf das Abenteuer Comic-Camp ein.

Studierende der FH Intermedia begleiteten das Projekt und zeigten sich begeistert von der Ideenvielfalt, der Kreativität und dem Einfallsreichtum der Jugendlichen. Drei Tage lang wurde intensiv am Set gearbeitet, die Filmcrews hatten viel Spaß beim Erarbeiten der Spots, Plakate und Comics. Mit dabei und immer hautnah am Geschehen war auch Michaela Bily (Mädchencafe OJAL): „Dieses Projekt stärkt die Fähigkeit der Zusammenarbeit in den einzelnen Gruppen. Im Rahmen dieser Wochenendarbeit entstand ein Comic-Heft „Pizzare Lieferung“, die von einem jungen albanischen Pizzalieferanten erzählt, der an seinem ersten Arbeitstag nicht nur mit seinen eigenen, sondern auch mit den Vorurteile seiner Kunden zu kämpfen hat. Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, die Begeisterung und den Eifer der jungen Leute zu sehen.“ Das Mediencamp „Comic“ war ein voller Erfolg, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen fanden sich zusammen, um gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten.