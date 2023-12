Erdrutsch in Dornbirn: Intensive Sicherungs- und Räumarbeiten im Gange

Nach einem massiven Erdrutsch in der Parzelle Boden werden umfangreiche Sicherungs- und Räumarbeiten durchgeführt. Dabei steht der Schutz vor weiteren Rutschungen im Vordergrund.

Am 2. Dezember kam es in der Parzelle Boden zu einem bedeutenden Erdrutsch. Etwa 50.000 Kubikmeter Erdreich bewegten sich entlang einer Abrisskante und bildeten in einer Mulde einen "Rutschkuchen". Dieser fließt aktuell über den Bodenbach ab.