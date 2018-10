(Er)drückende Verspannung durch Handynutzung

Smartphones sind ja kaum noch zum Telefonieren da; besonders Jugendliche nutzen sie häufig fürs Texten und sehen sogar Filme darauf. Die intensive Nutzung der Handys hat aber negative Auswirkungen auf die Körperhaltung und somit den Bewegungsapparat, warnt Dr. Ingrid Heiller vom Institut für Physikalische Medizin und Orthopädische Rehabilitation des Wiener Spitals Speising.

Die Alternativen

Vor allem ein lang andauerndes, monotones Verharren in dieser Position ist kritisch zu sehen, sagt die Bewegungsexpertin und empfiehlt, Pausen einzulegen und in eine ergonomische Haltung zu wechseln. „Alternativ wäre zu raten, das Handy in Augenhöhe zu halten. Dies geht am besten beim Sitzen mit am Tisch abgestützten Ellenbogen.