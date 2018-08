  Erdgeschichte, die man anfassen kann

400 Jahre gibt es die Steinbrüche zwischen Dornbirn und Hohenems.

Dornbirn/Hohenems. Wenn man von Dornbirn Richtung Hohenems fährt, eröffnet sich ein Blick auf die breite Kulisse des Steinbruchs Unterklien, der sich auf einer Fläche von ca. vier Quadratkilometer erstreckt. 1610 wurde der Steinbruch erstmals urkundlich erwähnt. Einige hundert Jahre lang wurden in der Hohenemser Parzelle Klien Glaukonit-Sandstein abgebaut, welcher anschließend in er Parzelle Boden vor dem Dornbirner Gütle geschliffen wurde. Neben Wetzsteinen wurde das Material der Steinbrüche im Klien sowohl zur Herstellung von Mühl- und Pflastersteinen als auch für den Hausbau verwendet. In Dornbirn wurde einst behauptet, dass der „Satz“ des Breitenberges, emserisch auch Kühberg genannt, bis zur obersten Kante gereicht habe. In den Jahren 1654 und 1760 ereigneten sich Großfelsstürze, welche dann die heutige Landschaft zwischen der Bundesstraße östlich der Siedlung Bremenmahd geprägt haben. Die Gemeinde Hohenems eröffnete 1626 in der der Parzelle Unterklien einen Steinbruch zur Erzeugung von Schotter-, Pflaster- und Wetzsteinen. In späteren Jahren wurde der Steinbruch an diverse Kleinunternehmer verpachtet, ist in den Chroniken nachzulesen. Dabei wurde der Standort längst nicht nur als Steinbruch genutzt, sondern diente gegen Ende des Zweiten Weltkrieges kurzfristig auch Produktionsstätte für einen Rüstungsbetrieb. Im November 1944 wurde in den Höhlen des Unterkliener Steinbruchs Zahnräder für Kriegsfahrzeuge und Panzer bzw. wahrscheinlich auch Flugzeugteile gefertigt.