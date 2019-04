Erde, Samen und etwas Wasser

„erdreich“ rückte Setzlinge, Sträucher und Kräuter in der Innenstadt in den Fokus.

FELDKIRCH-INNENSTADT Eine Fundgrube für alte Sorten und vergessene Schätze war der Setzlingsmarkt „erdreich“, das vergangene Wochenende nach Feldkirch lud. Rund 20 Anbietende präsentierten im Zentrum der Stadt über 500 seltene Gemüse-, Kräuter- und Beerensorten und stellen diese zum Verkauf. Im Rahmenprogramm konnte man bei Fachvorträgen sein Wissen auf diesem Gebiet erweitern. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr: Produkte aus Hanf. Hanf zählt zu den ältesten und am vielseitigsten einsetzbaren Pflanzen der Menschheitsgeschichte. Man nutzte die Pflanze vor der Kriminalisierung auf unterschiedlichste Weise und auch der Konsum von Marihuana war lange Zeit so selbstverständlich, wie für uns die erste Tasse Kaffee am Morgen. Der Setzlingsmarkt „erdreich“ in Feldkirch widmet der alten Kulturpflanze einen Schwerpunkt. Zu entdecken gibt es neben der Pflanze selbst auch zahlreiche aus ihren hergestellten Produkten (ohne berauschende Wirkung) – vom Tee über Öle bis zum Likör.