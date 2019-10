„Erdäpfel“ für die Entwicklungshilfe

Kartoffeltag im Schulsaal Meiningen als Benefiz-Treffpunkt.

MEININGEN Es hat eine lange Tradition: Der Kartoffeltag in Meiningen. Bereits 1987 ruft Milli und Werner Pümpel vom damaligen „Missionskreis“ diese Veranstaltung ins Leben um Geld für Menschen in schwierigen Lebenslagen zu sammeln. Seit einigen Jahren wird er nun vom Pfarrgemeinderat organisiert. „Solche Veranstaltungen fördert die Gemeinschaft in unserem Dorf“, freut sich Agatha Kühne von der Pfarrgemeinde. Dabei werden jährlich jeweils zwei Hilfsprojekte unterstützt. Als regelrechter Treffpunkt erwies sich wieder vergangenen Sonntag, 20. Oktober, der diesjährige Kartoffeltag im Schulsaal Meiningen. Der Reinerlös wurde den Organisationen „Ein neuer Anfang“ gespendet.

„Ein neuer Anfang“ ist ein Bildungsprogramm für Kinder- und Jugendliche in El Salvador, „… um ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben“, erklärt Kühne. Das Leben vieler Jugendlicher in diesem Land in Zentralafrika sei geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit, Drogen und Gewalt. „Und vor allem von Angst“, fügt Kühne hinzu. „Die Kriminalitätsrate ist extrem hoch, die Mordrate die höchste weltweit“, meinte die Mitorganisatorin ganz besorgt. Aus Mangel an Perspektiven seien viele Jugendliche in Gefahr, auf die schiefe Bahn zu geraten. Dann sei es zu spät, um wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Mit den Spenden für den Entwicklungshilfeklub soll beigetragen werden, dass gefährdete Burschen und Mädchen ihrem Leben eine positive Wendung geben können.