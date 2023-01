Erbitterter Kampf um den neuen Jubiläums-Hallenkönig

Die 18 Spiele des Finaltag vom 25. Wolfurter Hallenmasters an Dreikönig gibt es im Livestream.

Das Traumfinale ist perfekt. Die vier Mannschaften VfB Hohenems, Dornbirner SV, Alberschwende (je ein Turniersieg) und die heimische Akademie Mannschaft der Unter-18-Jährigen (drei Turniersiege) durften die so begehrte hohe und schwere Pokaltrophae schon in Empfang nehmen und in die Höhe stemmen. Gleich ein Quartett der acht Finalisten hofft bei der Jubiläumsauflage auf einen Premierensieg, wo schon traditionell am Dreikönigstag am Freitag um 11 Uhr der finale Tag beginnt. 85 Teams gingen am 10. Dezember 2022 ins Rennen um die Masters-Krone.

Nach 358 (!) Spielen auf dem Parkett der Hofsteighalle wird dann der neue Sieger feststehen. 16 Mannschaften haben sich in der langen Geschichte vom Hallenmasters schon in die Siegerliste eintragen können. „So ein starkes Finale haben wir in Wolfurt schon lange nicht mehr im Gepäck“, freut sich FC Wolfurt Präse und Turnierchef Stefan Muxel. Der eigentliche Topfavorit auf den Gesamtsieg der 25. Auflage im Bandenzauber, VN.at Eliteliga Grunddurchgangssieger und Westliga-Fixstarter SW Bregenz hat für das Turnier abgesagt, auch die Ligakonkurrenten Altach Juniors, Rankweil, Röthis und Göfis aus der Eliteliga verzichteten zum 25. Geburtstag auf eine Teilnahme. Mit Sechsfachsieger Hard, Titelverteidiger Lauterach und den ehemaligen Turniersiegern FC Lustenau 1907, Höchst, Feldkirch, Egg und Viktoria Bregenz sind schon sieben Champions vom Hallenzauber vorzeitig ausgeschieden. Der Veranstalter Meusburger FC Wolfurt zieht schon vor dem Finale ein mehr als zufriedenes Resümee. Seit vielen steigt das Publikumsinteresse am Wolfurter Hallenmasters. Auch heuer, besonders ab dem Hauptbewerb sorgen die Besucher an den bisherigen Spieltagen ab dem Stefanitag für eine prall gefüllte Hofsteighalle. Erneut zeichnet sich ein Publikumsrekord ab. „Die hohe Zuschauerfrequenz zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ob Jung oder Alt, die Wolfurter Halle ist für viele längst zu einem sportlichen und gesellschaftlichen Treffpunkt geworden“, sagt FC Wolfurt Präsident und Turnierchef Stefan Muxel. 250 Sitzplätze stehen in der Hofsteigsporthalle zur Verfügung. Ab dem Hauptbewerb vom Bandenzauber pilgerten aber täglich fast tausend Anhänger zur größten Breitensportveranstaltung während der Wintermonate in Vorarlberg. Nächstes Jahr werden die Spiele ab dem Hauptbewerb schon um 18 Uhr angepfiffen.

Neben dem Besucherrekord gibt es auch einen Rekord an Toren. Mehr als 1550 (!) Treffer fielen in den bisherigen 340 Partien, Schnitt pro Match 4,55 Tore. Einen klaren Favoriten auf den Jubiläumssieg gibt es sicher nicht. Auch der dreifache Turniersieger und dreimalige Zweitplatzierte und zuletzt Vize-Sieger der letzten Auflage, die heimische Akademie Unter-18-Mannschaft sieht sich nicht in der Favoritenrolle. „Im Finale gibt es sicher keinen Favoriten mehr. In der Halle auf so einem kleinen Spielfeld kann so viel passieren. Wir spielen sowieso mit dem letzten Aufgebot und einer B-Mannschaft“, sagt Akademie Vorarlberg Leiter Dietmar Berchtold vor dem großen Showdown. „Bin sehr stolz auf die Truppe“. Mit Tormann Paul Piffer und Raphael Welte stehen sogar zwei erst 16-jährige Talente im AKA-Aufgebot in der Finalrunde.

Mit Erkin Yalcin, Muhammed Canazlar, Benjamin Thurnher, Niklas Thalmann, Damijan Kovacevic und David Gassner fehlen der heimischen Landesauswahl eine Vielzahl an sehr starken Kickern.

Neben der AKA Vorarlberg U-18 wollen die vier Eliteligaklubs Hohenems, Dornbirner SV, Admira Dornbirn und Rotenberg sowie die zwei besten Vorarlbergligavereine Alberschwende und Lochau um den Sieg ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Ausgeglichenheit wird die Trumpfkarte sein, Spannung, Dramatik und das Team mit dem größten unbedingten Siegeswillen könnte am Ende ganz oben stehen. Hohenems hat mit Pierre Nagler und Özkan Demir wohl die zwei besten Hallenkicker dieses Turnier in ihren Reihen und mit dem reaktivierten Schlussmann Benjamin Prock einen sicheren Rückhalt. Die Grafenstädter wollen das Jubiläumsjahr (100 Jahre Vfb Hohenems) mit einem Turniersieg beginnen. „Nehmen das Turnier sehr ernst und hoffen mit viel Spielwitz und Disziplin zu gewinnen“, so Hohenems Kapitän Johannes Klammer der im Hallenmasters als Trainer an der Bande steht. „Wir sind nicht der ganz große Favorit, aber mit einer guten Tagesform ist alles möglich“, meint Alberschwende Coach Rene Fink. Schließlich will Qualifikant Gaißau 1b (4. LK) nochmals überraschen und im „Konzert der Großen“ nicht nur mitspielen.

HALLENFUSSBALL

25. Sparkassen Hallenmasters 2022/2023

Veranstalter: Meusburger FC Wolfurt

Austragungsort: Hofsteighalle Wolfurt

Gesamtdotation: 12000 Euro

Finale, Freitag, 6. Jänner 2023 ab 11 Uhr

Acht Mannschaften aus dem Halbfinale ermitteln den Hallenmaster 2023. Zuerst werden in zwei Vierergruppen (jeder gegen jeden) die Reihungen ermittelt. In den Kreuzspielen Erster Gruppe 1 gegen Zweiten Gruppe 2 bzw. Zweiter Gruppe 1 gegen Erster Gruppe 2 werden die beiden Finalisten ermittelt.

Die Finalisten und ihre bisherigen Platzierungen

SV Gaißau 1b (4. Landesklasse/2. Tabellenplatz)

0 Teilnahmen;

Kader: Timo Meier; Marko Fischer, Kai Pauritsch, Daniel Hildebrand, Oliver Authried, Elias Schnetzer, Dusan Savic, Tobias Loacker, Stefan Stojanovic, Marcelo Bösch

Dornbirner SV (VN.at Eliteliga/11. Tabellenplatz)

4 Teilnahmen: 1 Rang: 1998; 3. Ränge: 2018, 2016; 5. Rang: 2015;

Kader: Cedric Nadrei; Marco Trost, Darko Stajnko, Marko Maric Pranjic, Christopher Nagel, Michael Gehrer, Abdül Kerim Kalkan, Blago Maric Pranjic, Hakan Cansiz, Marwan Moubarak

VfB Hohenems (VN.at Eliteliga/2. Tabellenplatz)

9 Teilnahmen: 1. Rang: 2004; 2. Ränge: 2003, 2000; 4. Ränge: 2013, 2005, 2002; 5. Rang: 2016, 2006, 2001;

Kader: Benjamin Prock, Özkan Demir, Yasin Ayhan, Nicolas Martinovic, Niklas Heimböck, Alejandro Dominguez-Mora, Mert Can Ünal, Pierre Nagler, Nikola Potic, Noel Bösch

FC Alberschwende (Vorarlbergliga/1. Tabellenplatz)

7 Teilnahmen: 1. Rang: 2019; 2. Rang: 2016; 3. Ränge: 2013, 2012; 4. Rang: 2020; 7. Rang: 2017; 8. Rang: 2015;

Kader: Simon Bode, Paul Sohm, Nicolas Rhomberg, Esref Demircan, Volkan Akyildiz, Tobias Bitschnau, William Shawn Kobe Johnston, Lukas Schatzmann, Fabio Tockner, Aygün Topcu

Akademie Vorarlberg U-18 (ÖFB Nachwuchsmeisterschaft, 10. Tabellenplatz)

Neun Teilnahmen: 1. Ränge: 2007, 2003, 2001; 2. Ränge: 2020, 2008, 2002; 3. Ränge: 2005, 2000; 5. Rang: 2012;

Kader: Paul Piffer, Raphael Welte, Paul Riedlinger, Dogukan Sismanlar, Ensar Saygin, Tamar Crnkic, Luca Maximilian Wieser, Noah Moosbrugger, Simon Rehm, Damjan Kovacevic

SV Lochau (Vorarlbergliga/2. Tabellenplatz)

Fünf Teilnahmen: 3. Rang: 2017; 6. Ränge: 2000, 1999; 7. Rang: 2018; 8. Rang: 2019;

Kader: Sandro Eichhübl, Robin Lhotzky, Rene Nesensohn, Kisanthan Nagarasa, Patrick Prantl, Fabio Feldkircher, Benjamin Kaufmann, Matteo Ausserlechner, Marcel Ladinek, Lukas Rusch, Florian Rusch, Fabian Dominikovic

FC Rotenberg (VN.at Eliteliga/5. Tabellenplatz)

Eine Teilnahme: 3. Rang: 2020

Kader: Benjamin Sohler, Stefan Fehr, Milan Rakic, Patrick Maldoner, Marcel Steurer, Marc Nussbaumer, Jan Nußbaumer, Felix Gurschler, Noah Fehn, Dragan Marceta

SC Admira Dornbirn (VN.at Eliteliga/12. Tabellenplatz)

Zwei Teilnahmen: 2. Rang: 2019; 3. Rang: 2015;

Kader: Lucas Bundschuh, Alexander Weiss, Aron Hackl, Magid Suleiman, Patrick Pexa, Marco Pichler, Elijah Heinz Thurnher, Laurin Moll, Samir Karahasanovic, Haatim Suleiman

So läuft der Finaltag

Finalgruppe 1 (11 bis 14 Uhr): SV Gaißau 1b, FC Alberschwende, AKA Vorarlberg U-18, FC Rotenberg

Finalgruppe 2 (11 bis 14 Uhr): Dornbirner SV, VfB Hohenems, SV Lochau, Admira Dornbirn

Halbfinale I: Erster Finalgruppe 1 – Zweiter Finalgruppe 2

Halbfinale II: Zweiter Finalgruppe 1 – Erster Finalgruppe 2

Spiel um Platz 7 und 8: Vierter Finalgruppe 1 – Vierter Finalgruppe 2

Spiel um Platz 5 und 6: Dritter Finalgruppe 1 – Dritter Finalgruppe 2

Spiel um Platz 3 und 4: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Endspiel: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2