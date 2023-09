Erben, Nicht-Erben und die Debatte um Abtreibungen

Am Donnerstag erklärt der Ökonom Alexander Huber in „Vorarlberg LIVE“, welchen Einfluss das Erben von Wohnraum auf unsere Gesellschaft hat und die Ärztin Barbara Maier, wie ein normaler Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen aussieht.

In „Vorarlberg LIVE“ werden am Donnerstag die Auswirkungen des Erbens und Nicht-Erbens auf die Wohnsituation genauer betrachtet. Alexander Huber, Volkswirtschaftsabsolvent der WU Wien, interessiert sich besonders für soziale und räumliche Ungleichheiten, Steuerthemen und die Kosten des täglichen Lebens. Es stellt sich die Frage, wie Erben und Nicht-Erben im Ländle beeinflussen, wer Zugang zu erschwinglichem Wohnraum hat und welche sozialen und räumlichen Ungleichheiten durch diese Dynamik entstehen. Huber steht am Donnerstag ab 19:00 Uhr im Spielboden in Dornbirn als Referent zu diesem Thema auf dem Podium ( mehr ).

Die Landesregierung rundum ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner hat sich entschieden, dass Schwangerschaftsabbrüche auch in Zukunft nicht in Krankenhäusern durchgeführt werden sollen. Wallner betonte, dass die Durchführung der Fristenregelung lediglich in einer Praxis außerhalb des Krankenhauses als private ärztliche Leistung möglich sein sollte und nicht von der öffentlichen Krankenversicherung finanziert werden sollte. Konträr dazu fordern am internationalen Tag für sicheren Schwangerschaftsabbruch Aktivist:innen und Organisationen weltweit die Entkriminalisierung von Abtreibungen, flächendeckenden Zugang in öffentlichen Krankenhäusern, Kostenübernahme durch die öffentliche Hand und das Ende der Stigmatisierung. Als Expertin ist dazu Prim. Univ.-Prof. DDr. Barbara Maier, die Vorständin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Wiener Wilhelminenspitals, am Donnerstag ins Studio von „Vorarlberg LIVE“ zugeschaltet. Maier ist zudem Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung und Verhütung und seit 2018 die Vorsitzende der Ethikkommission der Sigmund-Freud-Universität.