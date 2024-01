"Er liebt es, zu leben"

Von Assistenz zur Freundschaft

Der gemeinsame Alltag

„Wenn er nicht gerade draußen auf einem Spaziergang ist, Zeitung liest oder sich über die Nachrichten informiert, verbringt er eigentlich den gesamten Tag vor seinem Computer. Darauf recherchiert er über alles Mögliche, schreibt an seinem Buch usw. Zu seinen größten Hobbys gehören: Sich auf YouTube alte Geschichten anzuhören, zu philosophieren und Schach und Mühle zu spielen. Auch wenn er von 100 Gegenspielern bisher nur einen besiegt hat.“, erzählt Gülbin. „Er interessiert sich sehr für die heutige Technologie und Flugzeuge, reist gerne in andere Länder und wenn möglich, würde er eines Tages die ganze Welt bereisen. Süleyman liebt es einfach, zu leben. Neben seinem dicht gepackten Alltag nimmt er regelmäßig an verschiedenen Aktivitäten teil, wie Theaterbesuche, Konzerte, Treffen mit Freunden usw. Kurz gesagt: Er ist gerne unter den Menschen.“

Missverständnisse aufklären

„Es kommt immer wieder vor, dass man uns für ein Ehepaar hält, weil wir auch oft außerhalb meiner Arbeitszeit den Tag miteinander verbringen. Wir sind langjährige Freunde, sind aber nicht verheiratet und wohnen auch nicht zusammen“, erklärt Gülbin. Außerdem sei Süleyman auch in der Lage, das Haus alleine zu verlassen. „Zwölf Jahre lang pendelte er selbstständig mit seinem elektrischen Rollstuhl zur Arbeit und wieder zurück nach Hause und nimmt bis heute noch öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch.“

Bücher, die Perspektive verschaffen

Bereits zwei Bücher hat Süleyman verfasst, die beide ein großer Erfolg waren. Im ersten Buch mit dem Titel „Sülo – Eiserne Beine“, das Süleyman 1994 schrieb, spricht er unter anderem über die Reifen seines elektrischen Rollstuhls, die er als seine „eisernen Beine“, betrachtet. Weiters berichtet er darin über sein Leben, von seiner Geburt mit der Behinderung, über seine Ankunft in Österreich bis hin zu all den Ereignissen, die ihm hierzulande widerfuhren. Der Titel seines zweiten Buches lautet: „Dialog mit mir“ und beschäftigt sich mit dem Sexualleben von Behinderten. Das dritte Buch ist bereits in der Entstehung. Mit seinen Büchern verschafft Süleyman nicht nur Perspektive, sondern setzt sich auch dafür ein, dass Menschen wie er als vollwertige Mitbürger angesehen werden. Er findet Menschen mit Beeinträchtigung werden auf ihre Behinderung reduziert und als Mangelwesen betrachtet. „Dem muss mit einem Bild des behinderten Menschen entgegengesetzt werden, das so vielfältig und kunterbunt ist, wie das Bild vom nicht behinderten Menschen“.