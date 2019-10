Equal Pay Day: Das sagen die Vorarlbergerinnen

Der österreichweite Equal Pay Day ist 2019 der 21. Oktober. Statistisch gesehen arbeiten Frauen ab diesem Tag "gratis". Darüber informiert der Österreichische Städtebund.

Differenz von 19,7 Prozent

"Einer der Gründe für diese Unterschiede liegt in der immer noch ungleichen Beteiligung von Männern und Frauen an der unbezahlten Arbeit, aber auch an der Erwerbsarbeit. Männer landen oft in der Überstunden-, Frauen hingegen in der Teilzeitfalle," ist auf der Homepage weiter zu lesen. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen von Männern liege in Österreich bei 52.033 Euro, das der Frauen hingegen bei 41.785 Euro im Jahr. Daraus ergibt sich eine Differenz von 19,7 Prozent.

Das liege einerseits an der "ungleichen Beteiligung von Männern und Frauen an der unbezahlten Arbeit, aber auch an der Erwerbsarbeit."