Epidemiologin Eva Schernhammer: "Steuern auf 3. Welle zu"

Armin Wolf fragte Epidemiologin Eva Schernhammer, wie sie die anstehenden Öffnungsschritte in Vorarlberg bewertet. Die britische Variante sei zwar hierzulande noch nicht sehr verbreitet, komme aber in wenigen Wochen verstärkt zu uns.

Freude, aber auch Verwunderung haben die angekündigten Lockerungen für Österreich ausgelöst. Die Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien war zu diesem Thema bei Armin Wolf im ZIB2-Studio zu Gast. Schernhammer war in den letzten Tagen als Expertin bei den Beratungen der Regierung vorbei. Sie selbst riet dabei von Lockerungen ab: "Wir müssen froh sein, wenn wir das behalten dürfen, was derzeit offen ist."

"Öffnungsschritte hochriskant"

Ihre Einschätzung zu den Öffnungsplänen in Vorarlberg

Die britische Variante ist zwar noch nicht sehr verbreitet in Vorarlberg, kommt aber in wenigen Wochen (verstärkt) dorthin, sagen Mediziner und Schernhammer. Die Anzahl der britischen Variante an den Neuinfektionen beträgt in Vorarlberg aktuell 40 Prozent - im Vergleich zum Osten, wo es bereits 60 oder 70 Prozent aller Neuinfektionen betrifft. "Vorarlberg hat eine bessere Ausgangslage als der Rest Österreichs. Man sperrt jetzt eine Spur früher auf."