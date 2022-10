Entzückende Rasselbande lässt Kinderherzen höher schlagen

Auf dem Bauernhof Riedmann hat die dreijährige Hündin namens Amy gleich dreizehn Welpen geworfen.

Lustenau Die Überraschung für die Familie Riedmann war riesengroß, sah man der eher zart gebauten Hündin doch ihre Trächtigkeit bis zuletzt kaum an. Auch ihr Rendezvous mit einem Border Collie, der vermutlich der Vater der kleinen Bande ist, war in einem unbeobachteten Moment passiert. Am 3. September war es auf jeden Fall soweit: acht kleine Hundedamen und fünf winzige Rüden erblickten das Licht der Welt und sorgten für Erstaunen und ein ordentliches Gewusel am Hof, wo auch noch die „Oma“ der kleinen Hündchen, die schon 16-jährige Appenzeller-Hündin Lilly, lebt.