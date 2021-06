Entwicklungskonzept biegt in Zielgerade

Am 23. Juni findet eine öffentliche Präsentation des regionalen räumlichen Entwicklungskonzeptes für die Region Vorderland-Feldkirch statt.

Vorderland . Nach Corona-bedingten Verzögerungen wurde in den letzten Monaten wieder intensiv am Zielbild für das regionale räumliche Entwicklungskonzept gearbeitet, welches die strategischen Ziele für die regionale Raumplanung der kommenden Jahre beinhaltet und zum Abschluss von allen 13 beteiligten Gemeinden zu beschließen ist. Nun kann ein erster Rohentwurf präsentiert werden.

Trotz der aktuellen Öffnungsschritte wird die Präsentation des Zielbild-Entwurfs vor allem aufgrund der zu erwartenden Teilnehmerzahl online abgehalten. Um eine Anmeldung via Email bis Montag, 21. Juni bei christoph.kirchengast@vorderland.com – 0676 8349 1450, wird gebeten. Für all jene, denen es nicht möglich ist an einer Online-Sitzung teilzunehmen, welche aber trotzdem weitere Anregungen haben, können sich direkt bei der Regio Vorderland-Feldkirch melden und sollte das diesbezügliche Interesse groß sein, so werden noch im Juni physische Kleingruppenworkshops koordiniert und abgehalten.