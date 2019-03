Entwicklungshilfe für Uganda

Vortrag im bugo informierte über Entwicklungshilfeorganisation Vision für Afrika

GÖFIS Auf dem Vortrag informierte Peter Bader über die international tätige Hilfsorganisation „Vision für Afrika“, die zum Ziel hat, bedürftigen Kindern in Afrika mit Schwerpunkt Uganda zu helfen und jungen Menschen die Perspektive für eine gute Zukunft in der Heimat zu geben. Mit einem breiten Bildungsangebot setzt sich „Vision für Afrika“ dafür ein. Die von der Tirolerin Maria Prean gegründete Organisation hat ihren Sitz in Imst.

Vision for Afrika konnte bereits 13.000 Kindern helfen. Zahlreiche Bauprojekte sind noch in Entwicklung oder stehen in Zukunft an. Derzeit läuft eine Spendenaktion für die Einrichtung einer im Februar fertiggestellten Höheren Schule in Nakifuma.