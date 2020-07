Entwicklung von Blum bleibt trotz Corona-Krise stabil

Die Vorarlberger Beschlägehersteller-Gruppe Julius Blum GmbH - Vorarlbergs größter Arbeitgeber - hat das Geschäftsjahr 2019/2020 (per 30. Juni 2020) trotz der Coronakrise mit einem leichten Umsatzplus abgeschlossen. Das Geschäftsvolumen von Blum belief sich auf rund 1,907 Mrd. Euro (plus 14,9 Mio. Euro bzw. 0,8 Prozent). Geschäftsführer Philipp Blum sprach von "zufriedenstellenden" Zahlen.

44 Prozent in der EU erwirtschaftet

44 Prozent der Umsätze des zu Ende gegangenen Wirtschaftsjahres wurden in der EU erwirtschaftet, 15 Prozent in den USA. In Westeuropa habe die Coronakrise "massivste Spuren" hinterlassen, so Blum, in der D-A-CH-Region habe man das Vorjahresniveau ebenso wie in Nordamerika halten können. Ein deutliches Umsatzplus sei in Osteuropa erzielt worden, wo sich die Märkte Polen, Tschechien, Russland und Ukraine gut entwickelten. In Asien habe man größtenteils Umsatzrückgänge hinnehmen müssen, nicht aber in China, wo man gewachsen sei. "Dort ist das Wirtschaftsleben Anfang März wieder zügig hochgefahren worden", schilderte Blum. Der in Bau befindliche Produktionsstandort in China soll Mitte 2022 in Betrieb gehen. Bisher verfügt das Unternehmen außer in Vorarlberg mit acht Werken auch in den USA, Brasilien und Polen über Produktionsstandorte. Insgesamt ist Blum in über 120 Ländern aktiv, es werden 32 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen betrieben. Neu dazugekommen ist Südafrika.