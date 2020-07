Blum präsentierte Bilanz für 2019/2020

Neben den Zahlen standen internationale Marktentwicklungen und Mitarbeiterzahlen im Mittelpunkt.

Ein Blick zurück auf das letzte Jahr

Die Vorarlberger Beschlägehersteller-Gruppe Julius Blum GmbH - Vorarlbergs größter Arbeitgeber - hat im Geschäftsjahr 2018/2019 (per 30. Juni 2019) ihren Umsatz um 48,7 Mio. Euro bzw. 2,6 Prozent auf 1,887 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,839 Mrd.) gesteigert. 97 Prozent des Umsatzes wurden im Ausland erwirtschaftet, davon wie im Vorjahr 48 Prozent in der EU sowie 15 Prozent in den USA.